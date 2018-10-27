"Сельта" и "Леванте" побеждают в 10-м туре Примеры (видео голов)

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"Сельта" и "Леванте" побеждают в 10-м туре Примеры (видео голов)

В рамках десятого тура испанской Примеры состоялись ещё два матча. "Сельта" на своём поле благодаря хет-трику Яго Аспаса разгромила "Эйбар", а "Леванте" также дома обыграл "Леганес".

"Сельта" – "Эйбар" - 4:0

Голы: Аспас, 5 - 1:0, Аспас, 36 - 2:0, Браис Мендес, 56 - 3:0, Аспас, 82 - 4:0.

"Сельта": Альварес, Ронкалья, Жунка, Мальо, Кабраль, Лоботка, Браис Мендес, Буфаль (Систо, 81), Бельтран, Мор (Йокушлу, 74), Аспас (Эккерт, 85).

"Эйбар": Риесго, Арбилья, Бигас (Альварес, 68), Хосе Анхель (Кукурелья, 68), Пенья, Орельяна, Диоп, Жордан, Де Бласис, Кике, Энрик (Шарлес, 57).
 

"Леванте" – "Леганес" - 2:0

Голы: Марти, 14 - 1:0, Рочина, 90 - 2:0.

"Леванте": Оласабаль, Постиго, Робер, Тоньо, Кабако (Родригес, 30), Моралес, Барди, Кампанья, Рочина, Джейсон (Педро Лопес, 88), Марти (Боатенг, 64).

"Леганес": Куэльяр, Омеруо, Сиовас, Сильва, Тарин (Эль-Жар, 76), Оскар Родригес, Перес, Сабин Мерино (Эн-Несири, 61), Ресио, Хуанфран (Ролан, 69), Каррильо.

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