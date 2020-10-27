"Сельта" и "Леванте" сыграли вничью в матче Ла Лиги

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"Сельта" и "Леванте" сыграли вничью в матче Ла Лиги

"Леванте" и "Сельта" обменялись голами в матче 7-го тура Примеры.

"Леванте" - "Сельта" - 1:1 (0:0)

Голы: Рохер, 48  (с пенальти) - 1:0, Каррейра, 52 - 1:1.

"Леванте": А.Фернандес, Дуарте (Везу, 74), Тоньо (Клерк, 84), Постиго, Мирамон, Рочина (Де Фрутос, 85), Кампанья, Малса, Мелеро (Барди, 61), Рохер, Моралес (Гомес, 61).

"Сельта": Вильяр, Араухо, Оласа, Мурильо, Каррейра (Бельтран, 87), Фонтан, Суарес, Тапия, Нолито (Вейга, 62), Аспас, Мина (Мендес, 87).

"Леванте" занимает 19 место в турнирной таблице, "Сельта" - расположилась на 17 позицию.

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