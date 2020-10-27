"Сельта" и "Леванте" сыграли вничью в матче Ла Лиги
"Леванте" и "Сельта" обменялись голами в матче 7-го тура Примеры.
"Леванте" - "Сельта" - 1:1 (0:0)
Голы: Рохер, 48 (с пенальти) - 1:0, Каррейра, 52 - 1:1.
"Леванте": А.Фернандес, Дуарте (Везу, 74), Тоньо (Клерк, 84), Постиго, Мирамон, Рочина (Де Фрутос, 85), Кампанья, Малса, Мелеро (Барди, 61), Рохер, Моралес (Гомес, 61).
"Сельта": Вильяр, Араухо, Оласа, Мурильо, Каррейра (Бельтран, 87), Фонтан, Суарес, Тапия, Нолито (Вейга, 62), Аспас, Мина (Мендес, 87).
"Леванте" занимает 19 место в турнирной таблице, "Сельта" - расположилась на 17 позицию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14