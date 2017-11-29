"Сельта" и "Леванте" вышли в 1/8 финала Кубка Испании

Завершились два ответных матча 1/16 финала Кубка Испании. Путевки в следующий раунд завоевали "Леванте" и "Сельта".

"Леванте" – "Жирона" - 1:1 (0:1) - первый матч - 2:0

Голы: Мохика, 33 - 0:1, Моралес, 75 - 1:1

"Леванте": Лэнгерак, Педро Лопес, Постиго, Кабако, Луна, Кампанья, Саму, Сиди Эль-Хасен (Барди, 67), Джейсон (Ялике, 87), Боатенг, Нано (Моралес, 59).

"Жирона": Ирайсос, Мохика (Porro, 80), Эспиноса (Булая, 64), Планас (Диаби, 26), Рамальо, Алейш Гарсия, Тимор, Морено, Дуглас Луис, Вилья, Олунга.

"Сельта" – "Эйбар" - 1:0 (0:0) - первый матч - 2:1

Гол: Аспас, 90 (с пенальти) - 1:0

"Сельта": Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Фонтас, Эрнандес, Браис Мендес, Юльсагер, Радоя (Лоботка, 72), Мор (Васс, 89), Гвидетти (Аспас, 72).

"Эйбар": Дмитрович, Хосе Анхель, Капа (Арбилья, 75), Ломбан, Гальвес, Пенья, Жордан (Азку, 69), Саррьеги, Бебе, Шарлес, Кике (Энрик, 82).

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