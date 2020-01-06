"Сельта" и "Осасуна" не выявили победителя в матче Примеры

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"Сельта" и "Осасуна" не выявили победителя в матче Примеры

В 19-м туре испанской Примеры "Сельта" сыграла вничью с "Осасуной".

Теперь "Сельта" занимает 17-е место, а "Осасуна" - 12-е.

"Сельта" - "Осасуна" 1:1

Голы: Санти Мина, 75 - 1:0, Чими Авила, 83 - 1:1

"Сельта": Рубен Бланко, Айду, Оласа, Костас, Васкес, Рафинья (Мендес, 88), Бельтран, Йокушлу, Систо (Эрнандес, 70), Аспас, Санти Мина (Фернандес, 88).

"Осасуна": Эррера, Эступиньян, Аридане, Давид Гарсия, Ойер Санхурхо (Иньиго Перес, 81), Рубен Гарсия, Монкайола, Роберто Торрес (Вильяр, 81), Брашанац, Чими Авила, Адриан (Ибаньес, 73).

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