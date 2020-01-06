"Сельта" и "Осасуна" не выявили победителя в матче Примеры
В 19-м туре испанской Примеры "Сельта" сыграла вничью с "Осасуной".
Теперь "Сельта" занимает 17-е место, а "Осасуна" - 12-е.
"Сельта" - "Осасуна" 1:1
Голы: Санти Мина, 75 - 1:0, Чими Авила, 83 - 1:1
"Сельта": Рубен Бланко, Айду, Оласа, Костас, Васкес, Рафинья (Мендес, 88), Бельтран, Йокушлу, Систо (Эрнандес, 70), Аспас, Санти Мина (Фернандес, 88).
"Осасуна": Эррера, Эступиньян, Аридане, Давид Гарсия, Ойер Санхурхо (Иньиго Перес, 81), Рубен Гарсия, Монкайола, Роберто Торрес (Вильяр, 81), Брашанац, Чими Авила, Адриан (Ибаньес, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11