"Сельта" и "Реал Сосьедад" разгромили соперников в Кубке Испании

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"Сельта" и "Реал Сосьедад" разгромили соперников в Кубке Испании

"Сельта" на выезде разгромила "Мериду АД" в Кубке Испании.

В параллельном матче "Реал Сосьедад" обыграл "Сеуту". 

"Мерида АД" - "Сельта" - 1:4 (1:2)

Голы: Мина, 22 - 0:1, Систо, 30 - 0:2, Полей, 39 (с пенальти) - 1:2, Мендес, 48 (с пенальти) - 1:3, Мина, 59 - 1:4.

"Сельта": Альварес, Араухо (Лосада, 82), Мальо (Васкес, 65), Оласа, Костас, Шейх, Бельтран, Мина, Систо (Суарес, 61), Мендес, Эрнандес.

"Сеута" - "Реал Сосьедад" - 0:4 (0:0)

Голы: Сангальи, 55 (0:1). Янузай, 56 (0:2). Сангальи, 61 (0:3). Барренечеа, 66 (0:4).

"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа, Ле Норман, Айен Муньос, Субельдия, Гевара, Сангальи (Виллиан Жозе, 78), Янузай (Порту, 67), Оярсабаль (Мерино, 71), Исак, Барренечеа.

Таким образом, "Сельта" и "Реал Сосьедад" вышли в следующий раунд Кубка Испании.

А еще: "Атлетик" и "Вильярреал" пробились в следующий раунд Кубка Испании| http://soccernews.ru
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