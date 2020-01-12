"Сельта" и "Реал Сосьедад" разгромили соперников в Кубке Испании
"Сельта" на выезде разгромила "Мериду АД" в Кубке Испании.
В параллельном матче "Реал Сосьедад" обыграл "Сеуту".
"Мерида АД" - "Сельта" - 1:4 (1:2)
Голы: Мина, 22 - 0:1, Систо, 30 - 0:2, Полей, 39 (с пенальти) - 1:2, Мендес, 48 (с пенальти) - 1:3, Мина, 59 - 1:4.
"Сельта": Альварес, Араухо (Лосада, 82), Мальо (Васкес, 65), Оласа, Костас, Шейх, Бельтран, Мина, Систо (Суарес, 61), Мендес, Эрнандес.
"Сеута" - "Реал Сосьедад" - 0:4 (0:0)
Голы: Сангальи, 55 (0:1). Янузай, 56 (0:2). Сангальи, 61 (0:3). Барренечеа, 66 (0:4).
"Реал Сосьедад": Ремиро, Сальдуа, Ле Норман, Айен Муньос, Субельдия, Гевара, Сангальи (Виллиан Жозе, 78), Янузай (Порту, 67), Оярсабаль (Мерино, 71), Исак, Барренечеа.
Таким образом, "Сельта" и "Реал Сосьедад" вышли в следующий раунд Кубка Испании.
А еще: "Атлетик" и "Вильярреал" пробились в следующий раунд Кубка Испании| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11