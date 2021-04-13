"Сельта" и "Севилья" сыграли огненный матч с семью голами

Теги сельта вигосевилья

"Сельта" и "Севилья" сыграли огненный матч с семью голамиФото: Твиттер @SevillaFC
В Виго подошел к к концу заключительный матч в рамках 30 тура испанской Ла Лиги, в котором "Сельта" принимала "Севилью". Обе команды продемонстрировали невероятно атакующий футбол, который привел к голевой перестрелке. Уже в первом тайме было забито 5 голов, еще 2 добавилось во второй половине встречи. Больше желания и удачи было у "Севильи", которая и победила со счетом 4:3.

Результат позволил гостям набрать 61 очко и закрепиться на 4 строчке в турнирной таблице. Хозяева остались на 10 месте, имея в своем активе 37 баллов.

"Сельта" - "Севилья" 3:4 (3:2)

Голы: Кунде, 7 - 0:1, Аспас, 20 (пенальти) - 1:1, Аспас, 23 - 2:1, Фернандо, 35 - 2:2, Мендес, 43 - 3:2, Ракитич, 60 - 3:3, Гомес, 76 - 3:4

"Сельта": Вильяр, Аарон Мартин, Фонтан, Айду, Мальо, Мендес, Денис Суарес, Тапия, Нолито (Баэса, 86), Аспас, Санти Мина (Феррейра, 27; Бельтран, 83).

"Севилья": Буну, Диего Карлос, Навас (Мунир, 86), Кунде, Акунья, Жордан (Оливер Торрес, 64), Фернандо, Сусо (Гомес, 67), Ракитич (Гудель, 86), Окампос, Эн-Несири (де Йонг, 64).

Читать также: "Атлетико" в гостях не смог победить "Бетис" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Триумф "Локомотива", волевая победа "Зенита" и разгром в "Ахмата": все результаты 25-го тура РПЛ

Триумф "Локомотива", волевая победа "Зенита" и разгром в "Ахмата": все результаты 25-го тура РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов