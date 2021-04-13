"Сельта" и "Севилья" сыграли огненный матч с семью голами
Фото: Твиттер @SevillaFC
В Виго подошел к к концу заключительный матч в рамках 30 тура испанской Ла Лиги, в котором "Сельта" принимала "Севилью". Обе команды продемонстрировали невероятно атакующий футбол, который привел к голевой перестрелке. Уже в первом тайме было забито 5 голов, еще 2 добавилось во второй половине встречи. Больше желания и удачи было у "Севильи", которая и победила со счетом 4:3.
Результат позволил гостям набрать 61 очко и закрепиться на 4 строчке в турнирной таблице. Хозяева остались на 10 месте, имея в своем активе 37 баллов.
"Сельта" - "Севилья" 3:4 (3:2)
Голы: Кунде, 7 - 0:1, Аспас, 20 (пенальти) - 1:1, Аспас, 23 - 2:1, Фернандо, 35 - 2:2, Мендес, 43 - 3:2, Ракитич, 60 - 3:3, Гомес, 76 - 3:4
"Сельта": Вильяр, Аарон Мартин, Фонтан, Айду, Мальо, Мендес, Денис Суарес, Тапия, Нолито (Баэса, 86), Аспас, Санти Мина (Феррейра, 27; Бельтран, 83).
"Севилья": Буну, Диего Карлос, Навас (Мунир, 86), Кунде, Акунья, Жордан (Оливер Торрес, 64), Фернандо, Сусо (Гомес, 67), Ракитич (Гудель, 86), Окампос, Эн-Несири (де Йонг, 64).
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|20
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