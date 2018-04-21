"Сельта" и "Валенсия" победителя не выявили

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"Сельта" и "Валенсия" победителя не выявили

В рамках 34-го тура испанской Примеры "Сельта" сыграла вничью с "Валенсией".

"Сельта" – "Валенсия" 1:1

Голы: Санти Мина, 59 - 0:1, Макси Гомес, 63 - 1:1

"Сельта": Альварес, Кабраль, Мальо, Ронкалья (Фонтас, 20), Гомес (Эрнандес, 72), Хосабед, Лоботка, Васс, Браис Мендес, Систо (Мор, 81), Макси Гомес.

"Валенсия": Нето, Гарай, Тони Лато, Рубен Везу, Габриэл, Перейра, Солер, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Ферран Торрес, 78), Санти Мина (Вьетто, 85), Родриго.

Предупреждения: Гомес (43), Рубен Везу (62), Гарай (90). | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 33 71
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 33 55
6 Вильярреал 33 51
7 Хетафе 34 48
8 Севилья 33 48
9 Жирона 33 47
10 Сельта Виго 34 45
11 Реал Сосьедад 33 43
12 Эйбар 34 43
13 Атлетик Бильбао 33 40
14 Леганес 34 40
15 Алавес 33 38
16 Эспаньол 33 36
17 Леванте 33 34
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 33 21
20 Малага 33 17
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