"Сельта" и "Вальядолид" поделили очки в матче Примеры

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"Сельта" и "Вальядолид" поделили очки в матче Примеры

В 15-м туре испанской Примеры "Сельта" сыграла вничью с "Вальядолидом".

"Сельта" по-прежнему занимает в чемпионате 18-е место, а "Вальядолид" - 14-е.

"Сельта" - "Вальядолид" 0:0

"Сельта": Альварес, Араухо, Оласа, Мальо, Айду, Диоп, Денис Суарес (Рафинья, 72), Лоботка (Бельтран, 65), Систо (Фернандес, 82), Санти Мина, Аспас.

"Вальядолид": Масип, Начо Мартинес, Оливас, Салису, Хоакин Фернандес, Мичел (Алькарас, 74), Эрвиас (Вальдо Рубио, 63), Мойяно, Сандро Рамирес, Гвардиола, Плано (Порро, 77).

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