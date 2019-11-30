"Сельта" и "Вальядолид" поделили очки в матче Примеры
В 15-м туре испанской Примеры "Сельта" сыграла вничью с "Вальядолидом".
"Сельта" по-прежнему занимает в чемпионате 18-е место, а "Вальядолид" - 14-е.
"Сельта" - "Вальядолид" 0:0
"Сельта": Альварес, Араухо, Оласа, Мальо, Айду, Диоп, Денис Суарес (Рафинья, 72), Лоботка (Бельтран, 65), Систо (Фернандес, 82), Санти Мина, Аспас.
"Вальядолид": Масип, Начо Мартинес, Оливас, Салису, Хоакин Фернандес, Мичел (Алькарас, 74), Эрвиас (Вальдо Рубио, 63), Мойяно, Сандро Рамирес, Гвардиола, Плано (Порро, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|13
|28
|2
|Реал Мадрид
|13
|28
|3
|Севилья
|14
|27
|4
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|5
|Атлетик Бильбао
|14
|23
|6
|Реал Сосьедад
|14
|23
|7
|Хетафе
|14
|21
|8
|Гранада
|14
|21
|9
|Леванте
|14
|20
|10
|Валенсия
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Вильярреал
|14
|18
|13
|Алавес
|14
|18
|14
|Реал Вальядолид
|14
|17
|15
|Бетис
|14
|16
|16
|Эйбар
|14
|15
|17
|Мальорка
|14
|14
|18
|Сельта Виго
|14
|12
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|14
|6