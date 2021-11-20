"Сельта" и "Вильярреал" сильнейшего не выявили
Фото твиттер Ла Лиги
В рамках 14-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своём поле сыграла вничью с "Вильярреалом" со счётом 1:1.
Голами в этом матче отличились Альберто Морено и Браис Мендес.
"Сельта" – "Вильярреал" - 1:1
Голы: 0:1 – 27 Морено, 1:1 – 72 Мендес.
"Сельта": Дитуро, Васкес, Мурильо (Араухо, 46), Айду (Фонтан, 79), Галан, Денис Суарес, Мендес, Бельтран (Йокушлу, 85), Нолито (Серви, 62), Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 46).
"Вильярреал": Рульи, Фойт (Орье, 83), Альбиоль, Пау Торрес, Морено (Чуквуэзе, 83), Пенья (Пино, 69), Педраса, Парехо, Иборра, Тригерос (Мойсес Гомес, 69), Диа (Коклен, 83).
Набрав по одному очку, "Вильярреал" и "Сельта" расположились на 12-м и 14-м месте таблицы Ла Лиги соответственно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14