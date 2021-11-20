"Сельта" и "Вильярреал" сильнейшего не выявили

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"Сельта" и "Вильярреал" сильнейшего не выявили

Фото твиттер Ла Лиги

В рамках 14-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своём поле сыграла вничью с "Вильярреалом" со счётом 1:1.

Голами в этом матче отличились Альберто Морено и Браис Мендес.

"Сельта" – "Вильярреал" - 1:1

Голы: 0:1 – 27 Морено, 1:1 – 72 Мендес.

"Сельта": Дитуро, Васкес, Мурильо (Араухо, 46), Айду (Фонтан, 79), Галан, Денис Суарес, Мендес, Бельтран (Йокушлу, 85), Нолито (Серви, 62), Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 46).

"Вильярреал": Рульи, Фойт (Орье, 83), Альбиоль, Пау Торрес, Морено (Чуквуэзе, 83), Пенья (Пино, 69), Педраса, Парехо, Иборра, Тригерос (Мойсес Гомес, 69), Диа (Коклен, 83).

Набрав по одному очку, "Вильярреал" и "Сельта" расположились на 12-м и 14-м месте таблицы Ла Лиги соответственно.

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