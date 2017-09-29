"Сельта" и "Жирона" забили шесть голов на двоих, но сильнейшего не выявили

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"Сельта" и "Жирона" забили шесть голов на двоих, но сильнейшего не выявили

В рамках седьмого тура испанской Примеры "Сельта" на своём поле сыграла вничью с "Жироной" со счётом 3:3.

"Сельта" – "Жирона" - 3:3

Голы: Систо, 8 - 1:0, Порту, 10 - 1:1, Стуани, 14 - 1:2, Макси Гомес, 16 - 2:2, Васс, 76 - 3:2, Хуанпе, 86 - 3:3.

"Сельта": Бланко, Фонтас (Ронкалья, 58), Кастро, Мальо (Кабраль, 65), Гомес, Васс, Лоботка, Хосабед, Систо (Мор, 73), Аспас, Макси Гомес.

"Жирона": Ираисос, Алькала, Хуанпе, Мохика, Эспиноса, Порту, Понс, Гарсия (Олунга, 75), Алейш Гарсия (Дуглас Луис, 83), Маффео, Стуани (Кайоде, 68). 

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