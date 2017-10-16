"Сельта" интересуется форвардом "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Пако Алькасер в январе может перейти в "Сельту", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, видеть в своей команде 24-летнего футболиста хочет лично главный тренер "небесных" Хуан Карлос Унсуэ, ранее работавший с ним в каталонском клубе.

В этом сезоне Алькасер сыграл за "Барселону" всего три матча, в которых сделал 1 результативную передачу.

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