"Сельта" – "Лас Пальмас" - 2:1 (обзор)

Теги сельта виголас пальмас

"Сельта" – "Лас Пальмас" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 27-го тура испанской Примеры между "Сельтой" и "Лас Пальмасом".

Не пропустите: "Сельта" одержала волевую победу над "Лас Пальмасом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 29-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 27 69
2 Атлетико Мадрид 27 61
3 Реал Мадрид 27 54
4 Валенсия 27 53
5 Севилья 27 45
6 Вильярреал 27 41
7 Жирона 27 40
8 Эйбар 27 39
9 Бетис 27 37
10 Хетафе 27 36
11 Сельта Виго 26 35
12 Реал Сосьедад 27 33
13 Леганес 27 33
14 Атлетик Бильбао 27 32
15 Эспаньол 27 32
16 Алавес 27 31
17 Леванте 27 21
18 Лас Пальмас 26 20
19 Депортиво Ла-Корунья 27 19
20 Малага 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов