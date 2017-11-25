"Сельта" – "Леганес" - 1:0 (обзор)

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"Сельта" – "Леганес" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура испанской Примеры между "Сельтой" и "Леганесом".

Не пропустите: Яго Аспас принёс "Сельте" победу над "Леганесом". | http://soccernews.ru

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4 Атлетико Мадрид 12 24
5 Севилья 12 22
6 Вильярреал 12 21
7 Реал Сосьедад 12 18
8 Сельта Виго 13 17
9 Леганес 13 17
10 Бетис 12 17
11 Хетафе 12 16
12 Жирона 12 16
13 Леванте 12 15
14 Эспаньол 12 13
15 Атлетик Бильбао 12 12
16 Депортиво Ла-Корунья 12 11
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19 Алавес 12 6
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