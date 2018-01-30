"Сельта" на своём поле переиграла "Бетис"

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"Сельта" на своём поле переиграла "Бетис"

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Сельта" дома взяла верх над "Бетисом" со счётом 3:2.

"Сельта" – "Бетис" - 3:2

Голы: Аспас, 12 - 1:0, Макси Гомес, 57 - 2:0, Леон, 71 - 2:1, Аспас, 79 - 3:1, Гуардадо, 90 (пенальти) - 3:2.

"Сельта": Бланко, Ронкалья, Кастро, Мальо, Гомес, Васс (Хосабед, 81), Радоя, Лоботка, Систо (Браис Мендес, 73), Аспас, Макси Гомес (Мор, 87).

"Бетис": Адан, Феддаль, Дурмиси, Барраган, Манди, Гуардадо, Гарсия (Рубен Кастро, 62), Санчес, Фабиан Руис, Тельо (Будебуз, 63), Леон.

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