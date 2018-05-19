"Сельта" на своём поле переиграла "Леванте"

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"Сельта" на своём поле переиграла "Леванте"

В рамках заключительного 38-го тура испанской Примеры "Сельта" дома одержала победу над "Леванте" со счётом 4:2.

"Сельта" – "Леванте" - 4:2

Голы: Рочина, 12 - 0:1, Макси Гомес, 29 - 1:1, Аспас, 41 - 2:1, Аспас, 48 - 3:1, Макси Гомес, 63 - 4:1, Моралес, 74 - 4:2.

"Сельта": Альварес, Ронкалья, Кастро (Мазань, 67), Мальо, Гомес, Васс, Радоя, Лоботка, Хосабед (Молина, 86), Аспас (Бойе, 67), Макси Гомес.

"Леванте": Коке, Родригес, Луна, Педро Лопес, Кабако, Лукич, Кампанья, Рочина (Аль-Муваллад, 75), Моралес (Барди, 75), Джейсон, Садику (Паццини, 59).

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