"Сельта" на выезде без проблем разобралась с "Депортиво"

В рамках 17-го тура испанской Примеры "Сельта" в гостях одержала уверенную победу над "Депортиво" со счётом 3:1.

"Депортиво" – "Сельта" - 1:3

Голы: Васс, 3 - 0:1, Аспас, 40 - 0:2, Аспас, 53 - 0:3, Андоне, 59 - 1:3.

"Депортиво": Мартинес, Шер (Вальверде, 60), Луизинью, Хуанфран, Сидней, Хиль (Борха Валье, 81), Гильерме, Борхес, Чолак (Андоне, 46), Адриан, Перес.

"Сельта": Бланко, Кабраль, Кастро, Мальо, Гомес, Васс (Браис Мендес, 90), Лоботка, Эрнандес, Систо (Мор, 71), Аспас, Макси Гомес (Радоя, 79).

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