"Сельта" на выезде переиграла "Алавес"

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"Сельта" на выезде переиграла "Алавес"

Фото твиттер Ла Лиги

В рамках 15-го тура чемпионата Испании "Сельта" добыла гостевую победу над "Алавесом" со счётом 2:1.

Галисийцы одолели соперника благодаря голам Санти Мины и Яго Аспаса. У хозяев отличился Хоселу.

"Алавес" – "Сельта" - 1:2

Голы: 0:1 – 11 Санти Мина, 1:1 – 21 Хоселу, 1:2 – 70 Аспас.

"Алавес": Пачеко, Агиррегабириа, Лагуардиа, Лежен, Дуарте (Силла, 88), Пере Понс (Гвидетти, 78), Мойя (Ману Гарсия, 78), Лум (Пина, 78), Мендес (Пельистри, 71), Хоселу, Риоха.

"Сельта": Дитуро, Васкес, Араухо, Айду, Галан, Денис Суарес (Тапия, 56), Мендес (Солари, 56), Бельтран, Нолито (Серви, 46), Аспас (Мурильо, 84), Санти Мина (Гальярдо, 66).

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