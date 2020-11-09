"Сельта" намерена приобрести Манджукича

"Сельта" заинтересована в сотрудничестве с форвардом Марио Манджукичем, который на данный момент является свободным агентом. Об этом сообщает Cadena Cope.



Последний клуб, в котором выступал игрок, был катарский "Аль-Духаиль".



34-летний футболист может стать игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно. Ранее форвард уже играл в Примере, защищая в сезоне-2014/2015 цвета "Атлетико".



Ранее сообщалось, что Манджукичем интересовался "Локомотив".

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