"Сельта" намерена приобрести Манджукича

Теги сельта вигомарио манджукичлокомотив москватрансферы

"Сельта" намерена приобрести Манджукича

"Сельта" заинтересована в сотрудничестве с форвардом Марио Манджукичем, который на данный момент является свободным агентом. Об этом сообщает Cadena Cope.

Последний клуб, в котором выступал игрок, был катарский "Аль-Духаиль".

34-летний футболист может стать игроком "Сельты" в зимнее трансферное окно. Ранее форвард уже играл в Примере, защищая в сезоне-2014/2015 цвета "Атлетико".

Ранее сообщалось, что Манджукичем интересовался "Локомотив".

Не пропустите: Манджукич отклонил два предложения из АПЛ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Защитник "Зенита" Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус

Защитник "Зенита" Круговой сдал сомнительный тест на коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов