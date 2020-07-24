"Сельта" намерена сменить тренера

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"Сельта" намерена сменить тренера

"Сельта" может в ближайшее время провести изменения на тренерском мостике.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, галисийский клуб приглашает наставника "Фиорентины" Джузеппе Якини.

Напомним, что сейчас "Сельту" возглавляет Оскар Гарсия, под руководством которого команда едва не вылетела в Сегунду.

Контракт 56-летнего Якини с "Фиорентиной" рассчитан ещё на один сезон.

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