"Сельта" намерена выкупить Смолова у "Локомотива"
Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщил, что "Сельта" ведет переговоры с "Локомотивом" о выкупе трансфера российского нападающего Федора Смолова.
"Насколько мне известно, у Смолова хорошие перспективы остаться в Испании. "Сельта" продолжает диалог с "Локомотивом" о выкупе Смолова", – сообщил Арустамян.
Смолов перешел в "Сельту" в зимнее трансферное окно из "Локомотива" на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел шесть матчей в чемпионате Испании и забил один гол. Его контракт с "Локомотивом" действует до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что Смолов без разрешения "Сельты" уехал из Испании в Россию на время карантина. За это его осудил главный тренер "кельтов" Оскар Гарсия.
Не пропустите: Селюк заявил, что Смолов испортил репутацию россиян в Испании. | http://soccernews.ru
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