"Сельта" назвала диагноз Смолова
"Сельта" опубликовала официальное заявление о травме нападающего команды Фёдора Смолова.
У россиянина по итогам медицинского обследования выявлен отёк приводящей мышцы правой ноги.
Сроки восстановления 30-летнего футболиста пока неизвестны. Не исключено, что форвард пропустит остаток сезона.
Смолов выступает за "Сельту" с января на правах аренды, сыграл 14 матчей и забил 2 гола.
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