"Сельта" назвала диагноз Смолова

"Сельта" опубликовала официальное заявление о травме нападающего команды Фёдора Смолова.

У россиянина по итогам медицинского обследования выявлен отёк приводящей мышцы правой ноги.

Сроки восстановления 30-летнего футболиста пока неизвестны. Не исключено, что форвард пропустит остаток сезона.

Смолов выступает за "Сельту" с января на правах аренды, сыграл 14 матчей и забил 2 гола.

Не пропустите: Смолов научил игроков "Сельты" материться по-русски. | http://soccernews.ru