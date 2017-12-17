"Сельта" не может забить "Вильярреалу" с 2015 года

В матче 16-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле проиграла "Вильярреалу" со счетом 0:1.

Стоит отметить, что "кельты" не могут забить "подводникам" на протяжении последних четырех матчей в Ла Лиге (1 ничья и 3 поражения).

В последний раз "Сельте" удалось распечатать ворота "Вильярреала" в октябре 2015 года.

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