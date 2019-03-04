"Сельта" объявила имя нового главного тренера

"Сельта" отправила в отставку наставника команды Мигеля Кардозу.

Как сообщает официальный сайт клуба, новым тренером команды назначен 53-летний Фран Эскриба, который известен по своей работе в "Эльче", "Хетафе" и "Вильярреале".

Отметим, что при Кардозу "кельты" проиграли 10 из 15 матчей. После 26 туров клуб на два очка опережает "Вильярреал", находящийся в зоне вылета.

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