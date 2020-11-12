"Сельта" объявила имя нового тренера

"Сельта" официально назначила нового главного тренера вместо уволенного Оскара Гарсии.

Как и сообщалось ранее, галисийскую команду возглавил Эдуардо Куде, покинувший "Интернасьонал" ради предложения от клуба Примеры.

Контракт аргентинского специалиста с "Сельтой" рассчитан до июня 2022 года.

В 9 турах Примеры "небесные" набрали только 7 очков и находятся в шаге от зоны вылета.

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