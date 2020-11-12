"Сельта" объявила имя нового тренера

Теги сельта виго

"Сельта" объявила имя нового тренера

"Сельта" официально назначила нового главного тренера вместо уволенного Оскара Гарсии.

Как и сообщалось ранее, галисийскую команду возглавил Эдуардо Куде, покинувший "Интернасьонал" ради предложения от клуба Примеры.

Контракт аргентинского специалиста с "Сельтой" рассчитан до июня 2022 года.

В 9 турах Примеры "небесные" набрали только 7 очков и находятся в шаге от зоны вылета.

Не пропустите: "Сельта" намерена приобрести Манджукича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси и Роналду лидируют по промахам с пенальти в XXI веке

Месси и Роналду лидируют по промахам с пенальти в XXI веке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов