"Сельта" объявила имя нового тренера команды

46-летний испанец Оскар Гарсия стал новым тренером "Сельты".

Как сообщает сайт клуба, Гарсия заключил контракт до конца нынешнего сезона. Отметим, что до назначения Гарсия работал телекомментатором на Movistar.

Гарсия за свою тренерскую карьеру успел поработать в юношеской команде "Барселоны", а также в "Сент-Этьене", "Олимпиакосе", "Брайтоне", "Уотфорде" и "Зальцбурге".

Отметим, что Гарсии предстоит дебютировать 9 ноября в матче против "Барслеоны".

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