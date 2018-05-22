"Сельта" объявила о назначении нового тренера

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"Сельта" объявила о назначении нового тренера

Новым главным тренером "Сельты" назначен Антонио Мохамед, сообщает официальный сайт клуба.

Аргентинский специалист подписал с "кельтами" контракт до лета 2020 года. На этому посту он сменил Хуана Унсуэ, под руководством которого клуба занял 12 место в чемпионате Испании.

48-летний Мохамед за свою карьеру тренировал "Уракан", "Закапетек", "Морелию", "Керетаро", "Чиапас", "Веракрус", "Колон", "Индепендьенте", "Тихуану", "Америку" и "Монтеррей". Трехкратный чемпион Мексики, обладатель Кубка Судамерикана.

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