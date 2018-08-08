"Сельта" объявила о переходе перспективного датчанина

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"Сельта" объявила о переходе перспективного датчанина

Полузащитник "Норшеллана" Матиас Йенсен перешел в "Сельту", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера, по некоторым данным, составила 1,5 миллиона евро. Футболист подписал с испанским клубом долгосрочный контракт.

22-летний Йенсен выступал за "Норшеллан" с 2015 года, провел за клуб 160 матчей и забил 15 голов. Сыграл 8 матчей за молодежную сборную Дании и забил 2 мяча.

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