"Сельта" объявила о переходе перспективного датчанина

Полузащитник "Норшеллана" Матиас Йенсен перешел в "Сельту", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера, по некоторым данным, составила 1,5 миллиона евро. Футболист подписал с испанским клубом долгосрочный контракт.

22-летний Йенсен выступал за "Норшеллан" с 2015 года, провел за клуб 160 матчей и забил 15 голов. Сыграл 8 матчей за молодежную сборную Дании и забил 2 мяча.

Не пропустите: "Барселона" объявила о переходе молодого африканца. | http://soccernews.ru