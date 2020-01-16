"Сельта" объявила о подписании экс-защитника "Барселоны"
Защитник "Сампдории" Джейсон Мурильо перешёл в "Сельту", сообщает официальный сайт клуба.
Галисийцы арендовали колумбийского центрбека до лета 2020 года с опцией последующего выкупа.
В новой команде 27-летний футболист будет играть под 21-м номером.
Напомним, что вторую половину прошлого сезона Мурильо провёл в "Барселоне". В нынешней кампании он сыграл 12 матчей за "Сампдорию".
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