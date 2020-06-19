"Сельта" объявила о возвращении Нолито

Нападающий "Севильи" Нолито вернулся в "Сельту", сообщает официальный сайт галисийского клуба.

33-летний футболист сменил команду на правах свободного агента. После прохождения медобследования он заключит с "небесными" контракт до конца следующего сезона.

Нолито уже выступал за "Сельту" с 2013 по 2016 год, сыграл 103 матча, забил 39 мячей и сделал 23 ассиста.

Цвета "Севильи" испанский ветеран защищал с 2017 года, провёл 79 игр, отличился 15 голами и 13 результативными передачами.

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