"Сельта" обыграла "Атлетик" и покинула зону вылета

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"Сельта" обыграла "Атлетик" и покинула зону вылета

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Сельта" добилась победы над "Атлетиком" со счетом 1:0. Победу клубу из Виго принес гол форварда Яго Аспаса, который отличился на 74-й минуте. 

Благодаря победе "Сельта" покинула зону вылета и теперь занимает 14-е место в турнирной таблице. "Атлетик" остался на 7-й позиции, проиграв второй матч подряд.

"Сельта" – "Атлетик" - 1:0 (0:0)
Гол: Аспас, 74 - 1:0

"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Айду, Мальо, Оласа, Лоботка (Диоп, 82), Йокушлу, Денис Суарес (Бельтран, 88), Рафинья (Мендес, 71), Аспас, Санти Мина.

"Атлетик": Унаи Симон, Баленсиага, Капа, Мартинес, Де Маркос (Сансет, 66), Рауль Гарсия, Весга (Ларрасабаль, 81), Муниаин (Адурис, 81), Дани Гарсия, Йерай Альварес, Уильямс.

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