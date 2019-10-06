"Сельта" обыграла "Атлетик" и покинула зону вылета
В матче 8-го тура чемпионата Испании "Сельта" добилась победы над "Атлетиком" со счетом 1:0. Победу клубу из Виго принес гол форварда Яго Аспаса, который отличился на 74-й минуте.
Благодаря победе "Сельта" покинула зону вылета и теперь занимает 14-е место в турнирной таблице. "Атлетик" остался на 7-й позиции, проиграв второй матч подряд.
"Сельта" – "Атлетик" - 1:0 (0:0)
Гол: Аспас, 74 - 1:0
"Сельта": Рубен Бланко, Араухо, Айду, Мальо, Оласа, Лоботка (Диоп, 82), Йокушлу, Денис Суарес (Бельтран, 88), Рафинья (Мендес, 71), Аспас, Санти Мина.
"Атлетик": Унаи Симон, Баленсиага, Капа, Мартинес, Де Маркос (Сансет, 66), Рауль Гарсия, Весга (Ларрасабаль, 81), Муниаин (Адурис, 81), Дани Гарсия, Йерай Альварес, Уильямс.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Гранада
|8
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|7
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Эйбар
|8
|9
|13
|Реал Вальядолид
|7
|9
|14
|Бетис
|8
|9
|15
|Алавес
|8
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Мальорка
|8
|7
|18
|Сельта Виго
|7
|6
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2