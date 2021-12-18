"Сельта" уверенно победила "Эспаньол" в Ла Лиге
Фото: инстаграм Ла Лиги/Автор неизвестен
"Сельта" на своем поле обыграла "Эспаньол" в матче 18-го тура Ла Лиги.
"Сельта" - "Эспаньол" - 3:1
Голы: Мина, 3 - 1:0, Аспас, 47 - 2:0, Суарес, 82 - 3:0, Лорен, 90+2 - 3:1.
"Сельта" - Дитуро, Мальо, Араухо, Айду, Галан, Тапия, Мендес (Вейга, 87), Серви, Бельтран (Денис Суарес, 46), Аспас (Нолито, 85), Санти Мина (Сотело, 89).
"Эспаньол" - Диего Лопес, Мигелон (Морон, 58), Кабрера, Серджи Гомес, Педроса (Дидак Вила, 87), Алеиш Видаль (Санчес, 74), Дардер, Эррера (Меламед, 58), Мелендо (Морланес, 58), де Томас, Пуадо.
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