"Сельта" обыграла "Гранаду" в матче Ла Лиги
"Сельта" обыграла "Гранаду" в матче 11-го тура Примеры.
"Сельта" - "Гранада" - 3:1 (1:1)
Голы: Л.Суарес, 25 - 0:1, Нолито, 27 - 1:1, Баэса, 81 - 2:1, Бельтран, 85 - 3:1.
"Сельта": Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Мурильо, Д.Суарес (Окай Йокушлу, 74), Тапия, Нолито (Баэса, 74), Аспас, Мина (Бельтран, 83), Мендес (Айду, 90+2).
"Гранада": Силва, Фулькье (Кини, 76), Вальехо (Соро, 82), Дуарте, Х.Санчес, Нева, Эррера (Гоналон, 60), Милья, Хорхе Молина (Пуэртас, 46), Мачис, Л.Суарес (Сольдадо, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14