"Сельта" обыграла "Гранаду" в матче Ла Лиги

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"Сельта" обыграла "Гранаду" в матче Ла Лиги

"Сельта" обыграла "Гранаду" в матче 11-го тура Примеры.

"Сельта" - "Гранада" - 3:1 (1:1)

Голы: Л.Суарес, 25 - 0:1, Нолито, 27 - 1:1, Баэса, 81 - 2:1, Бельтран, 85 - 3:1.

"Сельта": Бланко, Араухо, Мальо, Оласа, Мурильо, Д.Суарес (Окай Йокушлу, 74), Тапия, Нолито (Баэса, 74), Аспас, Мина (Бельтран, 83), Мендес (Айду, 90+2).

"Гранада": Силва, Фулькье (Кини, 76), Вальехо (Соро, 82), Дуарте, Х.Санчес, Нева, Эррера (Гоналон, 60), Милья, Хорхе Молина (Пуэртас, 46), Мачис, Л.Суарес (Сольдадо, 60).

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