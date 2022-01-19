"Сельта" обыграла "Осасуну" в матче Ла Лиги

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"Сельта" обыграла "Осасуну" в матче Ла Лиги

Фото: инстаграм "Сельты"/Автор неизвестен

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле обыграла "Осасуну" со счетом 2:0.

Победу клубу из Виго принесли голы Уго Мальо и Санти Мины.

"Сельта", набрав 26 очков, вышла на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. "Осасуна" с 25 очками осталась на 13-й позиции.

"Сельта" – "Осасуна" - 2:0 (2:0)
Голы: Мальо, 29 - 1:0, Санти Мина, 38 - 2:0

"Сельта": Дитуро, Мальо, Араухо, Айду, Галан, Мендес (Солари, 71), Серви (Нолито, 79), Денис Суарес (Тапия, 60), Бельтран (Йокушлу, 79), Аспас, Санти Мина (Гальярдо, 71).

"Осасуна": Эррера, Видаль, Хуан Крус, Дуфур, Хосе Анхель (Роберто Торрес, 79), Брашанац, Торро (Чими Авила, 68), Монкайола, Рубен Гарсия (Санчес, 79), Будимир (Кике Гарсия, 69), Барха (Бенито, 78).

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