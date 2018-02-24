"Сельта" одержала победу над "Эйбаром"

Теги сельта вигоэйбар

"Сельта" одержала победу над "Эйбаром"

В рамках 25-го тура испанской Примеры "Сельта" обыграла "Эйбар".

"Сельта" – "Эйбар" 2:0

Голы: Аспас, 56 - 1:0, Макси Гомес, 79 - 2:0

"Сельта": Бланко, Кабраль (Ронкалья, 87), Кастро, Мальо, Гомес, Васс, Радоя (Эрнандес, 66), Лоботка, Систо (Мор, 46), Аспас, Макси Гомес.

"Эйбар": Дмитрович, Арбилья, Паулу Оливейра, Хосе Анхель (Жунка, 84), Иван Алехо (Леон, 61), Пенья (Капа, 73), Жордан, Диоп, Инуи, Кике, Шарлес.

Предупреждения: Диоп (12), Хосе Анхель (37), Радоя (38), Кабраль (39), Паулу Оливейра (80). | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"

Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 24 55
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 24 46
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 24 38
7 Сельта Виго 25 35
8 Эйбар 25 35
9 Жирона 25 34
10 Хетафе 24 33
11 Бетис 24 33
12 Леганес 25 30
13 Реал Сосьедад 24 29
14 Атлетик Бильбао 24 28
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 24 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов