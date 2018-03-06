"Сельта" одержала волевую победу над "Лас Пальмасом"

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"Сельта" одержала волевую победу над "Лас Пальмасом"

В рамках 27-го тура испанской Примеры "Сельта" на своём поле переиграла "Лас Пальмас" со счётом 2:1.

"Сельта" – "Лас Пальмас" - 2:1

Голы: Экспосито, 53 - 0:1, Кастро, 62 - 1:1, Эрнандес, 89 - 2:1.

"Сельта": Бланко, Ронкалья, Кастро, Мальо, Гомес, Эрнандес, Лоботка, Радоя (Браис Мендес, 60), Мор (Систо, 74), Аспас, Макси Гомес (Бойе, 90).

"Лас Пальмас": Чичисола, Гальвес, Агиррегарай, Маседо, Химо Наварро, Аквилани (Начо Хиль, 69), Гомес, Этебо, Халилович (Толедо, 84), Домингес, Экспосито.

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