"Сельта" одолела "Вильярреал" в результативном поединке (видео голов)

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"Сельта" одолела "Вильярреал" в результативном поединке (видео голов)

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Сельта" оказалась сильнее "Вильярреала". Турнирное положение команд осталось неизменным. "Сельта" по-прежнему занимает 18-е место, а "Вильярреал" - 17-е.

"Сельта" - "Вильярреал" 3:2

Голы: Токо-Экамби, 11 - 0:1, Педраса, 15 - 0:2, Аспас, 50 - 1:2, Макси Гомес, 71 - 2:2, Аспас (пен), 86 - 3:2

"Сельта": Бланко, Худт, Оласа (Васкес, 88), Мальо, Костас, Лоботка, Браис Мендес, Буфаль (Систо, 72), Йокушлу, Аспас, Макси Гомес.

"Вильярреал": Асенхо, Кинтилья (Раба, 88), Руис, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Педраса, Чуквуэзе (Форнальс, 70), Касорла, Морланес (Бакка, 82), Иборра, Токо-Экамби.

Предупреждения: Педраса (44), Марио Гаспар (50), Руис (60), Мальо (61).  

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