"Сельта" одолела "Вильярреал" в результативном поединке (видео голов)
В рамках 29-го тура испанской Примеры "Сельта" оказалась сильнее "Вильярреала". Турнирное положение команд осталось неизменным. "Сельта" по-прежнему занимает 18-е место, а "Вильярреал" - 17-е.
"Сельта" - "Вильярреал" 3:2
Голы: Токо-Экамби, 11 - 0:1, Педраса, 15 - 0:2, Аспас, 50 - 1:2, Макси Гомес, 71 - 2:2, Аспас (пен), 86 - 3:2
"Сельта": Бланко, Худт, Оласа (Васкес, 88), Мальо, Костас, Лоботка, Браис Мендес, Буфаль (Систо, 72), Йокушлу, Аспас, Макси Гомес.
"Вильярреал": Асенхо, Кинтилья (Раба, 88), Руис, Альваро Гонсалес, Марио Гаспар, Педраса, Чуквуэзе (Форнальс, 70), Касорла, Морланес (Бакка, 82), Иборра, Токо-Экамби.
Предупреждения: Педраса (44), Марио Гаспар (50), Руис (60), Мальо (61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|28
|66
|2
|Атлетико Мадрид
|28
|56
|3
|Реал Мадрид
|28
|54
|4
|Хетафе
|29
|46
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|28
|43
|7
|Валенсия
|28
|40
|8
|Атлетик Бильбао
|29
|40
|9
|Бетис
|28
|39
|10
|Реал Сосьедад
|28
|36
|11
|Леганес
|29
|36
|12
|Эйбар
|28
|35
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Эспаньол
|28
|34
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|28
|29
|17
|Вильярреал
|28
|29
|18
|Сельта Виго
|28
|25
|19
|Райо Вальекано
|28
|23
|20
|Уэска
|28
|22