"Сельта" опубликовала новую информацию о травме Смолова

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"Сельта" опубликовала новую информацию о травме Смолова

"Сельта" выпустила пресс-релиз с обновлёнными данными о травме российского форварда Фёдора Смолова.

Ранее стало известно, что 30-летний футболист выбыл из строя из-за отёка приводящей мышцы правой ноги. Теперь же клуб сообщает о повреждении паха.

Нападающий сейчас тренируется индивидуально. Сыграет ли он в последнем матче сезона против "Эспаньола", пока неизвестно.

Смолов выступает за "Сельту" на правах аренды, в его активе 14 поединков и 2 забитых гола.

Не пропустите: "Валенсия" с Черышевым победила "Эспаньол", "Сельта" без Смолова уступила "Леванте". | http://soccernews.ru
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