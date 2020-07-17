"Сельта" опубликовала новую информацию о травме Смолова
"Сельта" выпустила пресс-релиз с обновлёнными данными о травме российского форварда Фёдора Смолова.
Ранее стало известно, что 30-летний футболист выбыл из строя из-за отёка приводящей мышцы правой ноги. Теперь же клуб сообщает о повреждении паха.
Нападающий сейчас тренируется индивидуально. Сыграет ли он в последнем матче сезона против "Эспаньола", пока неизвестно.
Смолов выступает за "Сельту" на правах аренды, в его активе 14 поединков и 2 забитых гола.
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