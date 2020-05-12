"Сельта" осталась довольной физической формой Смолова

Руководство "Сельты" осталось довольным физической формой российского форварда Федора Смолова после первой тренировки, передает ТАСС.

Вчера, 11 мая, футболист участвовал в первом занятии клуба после приостановки Ла Лиги. После двухмесячного перерыва игроки тренировались на трех разных полях, чередуя физическую работу и упражнения с мячом.

Напомним, зимой 2020 года Смолов перешел в испанский клуб из "Локомотива" на правах аренды.

Не пропустите: "Сельта" в инстаграме опубликовала фото тренирующегося Смолова| http://soccernews.ru