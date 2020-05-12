"Сельта" осталась довольной физической формой Смолова

Теги сельта вигофедор смолов

"Сельта" осталась довольной физической формой Смолова

Руководство "Сельты" осталось довольным физической формой российского форварда Федора Смолова после первой тренировки, передает ТАСС.

Вчера, 11 мая, футболист участвовал в первом занятии клуба после приостановки Ла Лиги. После двухмесячного перерыва игроки тренировались на трех разных полях, чередуя физическую работу и упражнения с мячом.

Напомним, зимой 2020 года Смолов перешел в испанский клуб из "Локомотива" на правах аренды.

Не пропустите: "Сельта" в инстаграме опубликовала фото тренирующегося Смолова| http://soccernews.ru
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