"Сельта" отказала "Барселоне" в продаже Гомеса
"Барселона" не договорилась о продаже уругвайского нападающего "Сельты" Максимилиано Гомеса, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, каталонский клуб был готов заплатить за футболиста 25 миллионов евро, но получил отказ. "Сельта" готова продать форварда, но не менее, чем за 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Гомес провел за "Сельту" 36 матчей во всех турнирах,в которых забил 13 голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: "Барселона" способна выиграть Лигу Чемпионов! Нужно лишь подписать этих 5 игроков. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 мая
-
"Сельта" отказала "Барселоне" в продаже Гомеса
-
В УЕФА прокомментировали отказ Мхитаряна от участие в финале Лиги Европы
-
Бензема - лучший игрок "Реала" в нынешнем сезоне
-
Украинская группа сыграет гимн Лиги Чемпионов перед финальным матчем
-
Левандовски спел известную песню на чемпионской вечеринке "Баварии"
-
Умтити и Ракитич намерены остаться в "Барселоне"
-
Гвардиола встретился с представителем "Ювентуса"
-
"Спортинг" продлил контракт с экс-защитником "Барселоны" Матье
-
"Краснодар" близок к покупке датского полузащитника
-
"Динамо" вступило в борьбу за защитника "Ахмата" Мохаммади
-
"Челси" назвал "Ювентусу" цену на Сарри
-
"Витесс" Слуцкого вышел в финал плей-офф за Лигу Европы
-
Экс-вратарь "Спартака": "После событий в Крыму в 2014 году решил, что по духу мне ближе Украина"
-
Жена Касильяса сообщила о своей страшной болезни
-
"Наполи" нацелился на одного из лучших бомбардиров Серии А Сапату
-
1
Главный тренер сборной Аргентины назвал причину не вызова Икарди на Кубок Америки
-
Чех вернется в "Челси" на руководящую должность
-
"Атлетико" проиграл израильскому клубу в товарищеском матче
-
"Атлетико" может купить защитника "Атлетика" Йерая
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32