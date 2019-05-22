"Сельта" отказала "Барселоне" в продаже Гомеса

"Барселона" не договорилась о продаже уругвайского нападающего "Сельты" Максимилиано Гомеса, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, каталонский клуб был готов заплатить за футболиста 25 миллионов евро, но получил отказ. "Сельта" готова продать форварда, но не менее, чем за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Гомес провел за "Сельту" 36 матчей во всех турнирах,в которых забил 13 голов и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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