"Сельта" отказала "Локомотиву" в аренде Санти Мины

Московский "Локомотив" пытался арендовать нападающего "Сельты" Санти Мину, но получил отказ, сообщает Radio Vigo.

По сведениям источника, испанский клуб готов вести переговоры только о продаже футболиста в летнее трансферное окно.

24-летний Мина является воспитанником "Сельты". Всего он провел за клуб 92 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал восемь результативных передач. Также форвард играл за "Валенсию". Провел четыре матча за молодежную сборную Испании и забил два мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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