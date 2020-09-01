"Сельта" отказала "Локомотиву" в аренде Санти Мины

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"Сельта" отказала "Локомотиву" в аренде Санти Мины

Московский "Локомотив" пытался арендовать нападающего "Сельты" Санти Мину, но получил отказ, сообщает Radio Vigo.

По сведениям источника, испанский клуб готов вести переговоры только о продаже футболиста в летнее трансферное окно.

24-летний Мина является воспитанником "Сельты". Всего он провел за клуб 92 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал восемь результативных передач. Также форвард играл за "Валенсию". Провел четыре матча за молодежную сборную Испании и забил два мяча. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Локомотив" не смог договориться о трансфере экс-нападающего "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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