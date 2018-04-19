"Сельта" озвучила сроки восстановления Аспаса

"Сельта" на своём официальном сайте опубликовала информацию по травме ведущего форварда Яго Аспаса.

Так, у 30-летнего нападающего выявлено мышечное повреждение правого бедра. Сроки его восстановления составят порядка трёх недель.

В этом сезоне Аспас сыграл за "Сельту" 35 матчей, забил 21 гол и сделал 5 ассистов.

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