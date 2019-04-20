"Сельта" переиграла "Жирону" в матче 33-го тура Примеры (видео голов)

"Сельта" обыграла "Жирону" в матче 33-го тура Ла Лиги.

Голами в матче отметились Яго Аспас, Кристиан Португес и Софиан Буфаль.

"Сельта" - "Жирона" - 2:1

Голы: Аспас, 34 - 1:0, Порту, 48 - 1:1, Буфаль, 69 - 2:1

"Сельта": Бланко, Оласа, Араухо, Мальо, Кабраль, Лоботка, Буфаль(Юльсагер, 80), Йокушлу, Будебуз (Хосабед, 88), Аспас (Костас, 90), Макси Гомес.

"Жирона": Буну, Рауль Гарсия (Сони, 85), Алькала, Эспиноса, Порро, Порту, Алеиш Гарсия (Гарсия, 46), Понс, Дуглас Луис, Робертс (Хуанпе, 46), Стуани.

"Сельта" с 35 баллами расположилась на 14 позиции в турнирной таблице Примеры. "Жирона" с 34 очками расположилась строчкой ниже.

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