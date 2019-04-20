"Сельта" переиграла "Жирону" в матче 33-го тура Примеры (видео голов)
"Сельта" обыграла "Жирону" в матче 33-го тура Ла Лиги.
Голами в матче отметились Яго Аспас, Кристиан Португес и Софиан Буфаль.
"Сельта" - "Жирона" - 2:1
Голы: Аспас, 34 - 1:0, Порту, 48 - 1:1, Буфаль, 69 - 2:1
"Сельта": Бланко, Оласа, Араухо, Мальо, Кабраль, Лоботка, Буфаль(Юльсагер, 80), Йокушлу, Будебуз (Хосабед, 88), Аспас (Костас, 90), Макси Гомес.
"Жирона": Буну, Рауль Гарсия (Сони, 85), Алькала, Эспиноса, Порро, Порту, Алеиш Гарсия (Гарсия, 46), Понс, Дуглас Луис, Робертс (Хуанпе, 46), Стуани.
"Сельта" с 35 баллами расположилась на 14 позиции в турнирной таблице Примеры. "Жирона" с 34 очками расположилась строчкой ниже.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|32
|61
|4
|Севилья
|32
|52
|5
|Хетафе
|32
|51
|6
|Валенсия
|32
|49
|7
|Атлетик Бильбао
|32
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|32
|43
|10
|Реал Сосьедад
|32
|41
|11
|Леганес
|32
|41
|12
|Эспаньол
|32
|41
|13
|Эйбар
|32
|40
|14
|Сельта Виго
|33
|35
|15
|Жирона
|33
|34
|16
|Вильярреал
|32
|33
|17
|Леванте
|32
|33
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Райо Вальекано
|32
|27
|20
|Уэска
|32
|25