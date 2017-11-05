"Сельта" победила "Атлетик"

В матче 11-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле была сильнее "Атлетика". Дублем у "кельтов" отметился Яго Аспас, еще один мяч на счету Серхи Гомеса. Единственный гол у гостей забил Рауль Гарсия.

"Сельта" – "Атлетик" - 3:1 (3:1)

Голы: Гомес, 16 - 1:0, Аспас, 22 - 2:0, Аспас, 26 - 3:0, Рауль Гарсия, 38 - 3:1

"Сельта": Бланко, Гомес, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс, Эрнандес, Лоботка (Радоя, 84), Систо, Аспас (Хосабед, 90), Макси Гомес (Гвидетти, 76).

"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага, Боведа (Иньиго Лекуэ, 73), Лапорт, Рауль Гарсия, Сусаета, Кордоба (Адурис, 46), Сан Хосе, Иньяки Уильямс, Микель Весга (Итурраспе, 46).

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