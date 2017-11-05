"Сельта" победила "Атлетик"
В матче 11-го тура чемпионата Испании "Сельта" на своем поле была сильнее "Атлетика". Дублем у "кельтов" отметился Яго Аспас, еще один мяч на счету Серхи Гомеса. Единственный гол у гостей забил Рауль Гарсия.
"Сельта" – "Атлетик" - 3:1 (3:1)
Голы: Гомес, 16 - 1:0, Аспас, 22 - 2:0, Аспас, 26 - 3:0, Рауль Гарсия, 38 - 3:1
"Сельта": Бланко, Гомес, Кастро, Мальо, Фонтас, Васс, Эрнандес, Лоботка (Радоя, 84), Систо, Аспас (Хосабед, 90), Макси Гомес (Гвидетти, 76).
"Атлетик": Аррисабалага, Нуньес, Баленсиага, Боведа (Иньиго Лекуэ, 73), Лапорт, Рауль Гарсия, Сусаета, Кордоба (Адурис, 46), Сан Хосе, Иньяки Уильямс, Микель Весга (Итурраспе, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|11
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|23
|5
|Вильярреал
|11
|20
|6
|Севилья
|11
|19
|7
|Реал Сосьедад
|11
|17
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|11
|17
|10
|Жирона
|11
|15
|11
|Сельта Виго
|11
|14
|12
|Хетафе
|11
|13
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4