"Сельта" вырвала победу у "Гранады" в матче Ла Лиги

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"Сельта" вырвала победу у "Гранады" в матче Ла ЛигиФото: инстаграм "Гранады"/Автор неизвестен

"Сельта" обыграла "Гранаду" в заключительном матче седьмого тура Ла Лиги и поднялась на 13 место в турнирной таблице.

"Сельта" - "Гранада" - 1:0

Гол: Суарес, 90+4 - 1:0

"Сельта" - Дитуро, Мальо, Араухо (Йокушлу, 86), Мурильо, Галан, Тапия (Солари, 86), Мендес (Гальярдо, 77), Бельтран (Денис Суарес, 46), Нолито (Серви, 62), Аспас, Санти Мина.

"Гранада" - Луиш Машимиану (Эскандель, 77), Кини, Херман Санчес, Дуарте (Диас, 77), Нева, Пуэртас (Эскудеро, 77), Соро, Гоналон (Монторо, 19), Милья, Бакка (Молина, 68), Суарес.

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