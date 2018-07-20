"Сельта" подписала игрока сборной Марокко

Марокканский полузащитник "Саутгемптона" Софиан Буфаль перешел в "Сельту", сообщает официальный сайт клуба.

Испанцы арендовали футболиста на год с правом последующего выкупа.

24-летний Буфаль перешел в "Саутгемптон" летом 2016 года за 19 миллионов евро, провел за клуб 59 матчей, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.

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