"Сельта" подписала игрока сборной Мексики

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"Сельта" подписала игрока сборной МексикиФото: инстаграм "Сельты"/Автор неизвестен

Орбелин Пинеда, 25-летний игрок сборной Мексики стал футболистом испанской "Сельты", сообщает пресс-служба галисийского клуба.

В конце декабря истек его контракт с мексиканским клубом "Крус Асуль", поэтому в "Сельту" он перешел на правах свободного агента. Его соглашение с испанским клубом рассчитан до окончания сезона 2026/27.

За сборную Мексики он уже провел более 40 игр и забил шесть голов и отдал столько же ассистов, а в лиге своей страны он забил 32 гола и отдал 29 ассистов.

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