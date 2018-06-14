"Сельта" подписала мексиканского защитника

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"Сельта" подписала мексиканского защитника

Защитник "Сантоса Лагуны" Нестор Араухо перешел в "Сельту", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера и условия личного контракта футболиста не разглашаются.

25-летний Араухо выступал за "Сантос Лагуну" с 2013 года, провел за клуб 149 матчей и забил 5 голов. Ранее играл за "Крус Асуль". За сборную Мексики сыграл 27 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 2,8 миллионов евро.

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