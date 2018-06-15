"Сельта" подписала турецкого хавбека

"Сельта" в своём официальном твиттере объявила о переходе полузащитника "Трабзонспора" Окая Йокушлу.

Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. 24-летний турок заключил с испанским клубом пятилетний контракт.

Йокушлу выступал за "Трабзонспор" с 2015 года, сыграл 106 матчей и забил 10 голов.

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