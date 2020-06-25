"Сельта" показала эмоции Смолова и других игроков после победы над "Реал Сосьедадом"

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"Сельта" показала эмоции Смолова и других игроков после победы над "Реал Сосьедадом"

Пресс-служба "Сельты" опубликовала фотографию из раздевалки команды после победы над "Реал Сосьедадом" в матче 31-го тура Примеры.

Напомним, что галисийцы выиграли со счётом 1:0 и поднялись на 16-е место в турнирной таблице испанского чемпионата.

"Ещё один шаг! Все вместе!" - говорится в публикации "Сельты" с прикреплённым снимком, на котором среди прочих находится россиянин Фёдор Смолов.

Не пропустите: Cadena SER: "Сельта" предложила "Локомотиву" крупную сумму за Смолова. | http://soccernews.ru
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