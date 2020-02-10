"Сельта" поздравила Смолова с днем рождения

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"Сельта" поздравила Смолова с днем рождения

"Сельта" в твиттере поздравила российского нападающего команды Федора Смолова с днем рождения.

В воскресенье, 9 февраля, игроку исполнилось 30 лет.

Напомним, 9 февраля "Сельта" обыграла "Валенсию" (2:1) в матче 23-го тура Примеры. Смолов провел на поле 88 минут.

Футболист перешел в клуб из Виго 30 января на правах аренды до конца сезона из "Локомотива".

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